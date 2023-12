Un budget 2024 équilibré et un crédit pour des centrales photovoltaïques au menu du Conseil général de La Neuveville

Le Conseil général de La Neuveville a approuvé jeudi soir le budget 2024 à l’unanimité. Le plan financier pour l’année prochaine boucle avec une hausse des entrées fiscales, ce qui permet notamment de dégager un excédent de revenu de 333'000 francs, sans piocher dans les réserves. Le plan financier accepté implique une quotité d’impôt de 1.65, une taxe immobilière de 1.2‰ et des taxes communales inchangées par rapport à l’année précédente. Un budget donc réaliste.





La sécurité et les places de parking posent problème

La cité médiévale prévoit aussi un soutien aux sociétés sportives et aux associations culturelles d’environ un million de francs, soit 147'000 de plus que pour l’exercice précédent. Si le soutien à ces dernières n’a pas été remis en question par Forum et le PLR, ces deux partis ont émis des doutes. Comme le conseiller général membre du parti Forum neuvevillois Alain Guillaume, qui souhaite réduire les frais de sécurité et de parcage ajoutés au budget, notamment pour le Maracana à Saint-Joux.