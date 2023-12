Noël est bientôt là…mais dans certaines communes, cela ne se voit pas

De nombreuses villes suisses ont drastiquement réduit, voire renoncé à leur éclairage des fêtes de fin d'année l'hiver dernier. En cause ? Les risques de pénurie et la hausse des coûts d'électricité. Et dans la région, à quoi ressemblent nos communes ?

Moutier prévoyait initialement de n’éclairer que la rue de l’Hôtel-de-Ville jusqu’à la route cantonale. Mais les autorités ont reçu plusieurs remarques de la population qui regrettait ce manque de décorations. Des remarques qui ont poussé la cité prévôtoise à revenir sur sa décision… Malgré la bonne volonté des autorités, le manque d’effectif du service électrique de Moutier en a décidé autrement. Les fans de Noël devront donc se contenir. Mais le maire de Moutier, Marcel Winistoerfer, rassure : « il y aura moins que prévu, mais plus que pendant les années covid ».