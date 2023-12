On l’a lu dans la presse : quand les jeux d’argent ciblent nos enfants

On les voit partout en ligne, ils nous promettent de beaux cadeaux, mais on finit parfois par perdre plus que ce qu’on gagne : les jeux d’argent posent des problèmes d’addiction, en particulier chez les enfants et les adolescents.

Le Journal du Jura a réalisé mercredi un dossier sur cette thématique. Alexandre Wälti a obtenu le témoignage d’un jeune Neuvevillois qui travaille sur son addiction aux paris sportifs. En deux ans, le footballeur amateur a dépensé environ 5'000 francs. « Le problème, c’est que les petites sommes s’accumulent », confie-t-il dans les colonnes du JdJ. Alexandre Wälti est revenu dans sur ce phénomène dans La Matinale ce vendredi.