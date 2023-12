Vision Esplanade 2024 veut plus de verdure en centre-ville de Bienne

Plus de verdure et plus de structures sportives

Le projet Vision Esplanade 2024 a été remis ce vendredi en début d’après-midi à la Chancellerie de la Ville de Bienne. S’il est accepté, la place se transformera en espace plus vert, mais qui pourra toujours accueillir de grandes manifestations. L'endroit accueillera également différentes structures sportives telles que des tables de ping-pong, des terrains de volley-ball ou de Street workout. Tout cela prendra vie autour de l'œuvre d'art « Texas » , déjà présente sur la place. Un potentiel énorme selon le studio WOW, mais encore trop peu exploité.