Le chat à l’honneur dans une exposition à Nidau

Le chat est à l’honneur dans une exposition qui se tient à l’ancienne halle industrielle Dispo de Nidau. Elle est intitulée « Chat rime à rien ». L’exhibition propose un concept original et permet aux visiteurs de participer. Un dessin, une photo, un texte, il suffit de se laisser inspirer par ce félin tant aimé des Suisses. Au moment de l’ouverture de l’exposition, 52 œuvres étaient présentées. Depuis, 6 autres sont venues s’ajouter. C’est un peu par hasard que cette exhibition a vu le jour. « On voulait faire une exposition d’art en hiver, mais je n’avais pas vraiment d’idée », explique Beat Cattaruzza, le fondateur de Dispo et le curateur de l’exposition. Finalement, c’est en buvant une bière avec des artistes locaux que le chat s’est imposé. « On a commencé de parler des vidéos de chats et là on s’est dit que ce serait une bonne idée ».