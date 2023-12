Calendrier solidaire : les Samaritains

Il est l'heure d'ouvrir la porte de notre calendrier solidaire. Jusqu'au 24 décembre, RJB met en lumière des associations et organisations qui oeuvrent en faveur de la population. Et aujourd'hui (lundi), ce sont les Samaritains qui se cachent dans la 11e case. Ces spécialistes se déploient lors de manifestations pour assurer les premiers secours. Marie-Claire Charpilloz est présidente de la section Tavannes-Malleray et environs. En ce mois de décembre, l’association vit des heures plus calmes après avoir été déployée durant tout l’été au gré des manifestations. « Le dernier poste de l’année, c’est d’accompagner à leur fête de Noël les aînés des paroisses de Valbirse », explique-t-elle. Maire-Claire Charpilloz invite par ailleurs toute personne motivée à rejoindre une section.