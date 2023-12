Le niveau du lac de Bienne augmente fortement

Les précipitations de ces derniers jours et celles encore attendues font monter le niveau de l’eau du lac de Bienne. Un danger de crue est signalé pour la région Bienne-Seeland-Jura bernois indique la Ville de Bienne et l’Organe de conduite régional Biel/Bienne Regio dans un communiqué lundi après-midi. Le service d’alerte en cas de crue du lac de Bienne par SMS a été enclenché par la Préfecture de Bienne. Un premier message a été envoyé aux abonnés. Celui-ci indiquait notamment que le niveau du lac atteindrait son niveau de crue « 430.30+ mercredi ou jeudi ». Il ne faut toutefois pas encore s’inquiéter, mais des précautions s’imposent comme vérifier et sécuriser les dispositifs d’amarrage des bateaux ou ranger les caves pour les riverains. « Le lac va lentement monter jusqu’au niveau de crue mercredi ou jeudi mais c’est toujours difficile de savoir s’il va le dépasser ou s’il va rester juste en-dessous » explique Hansruedi Zurbrügg, chef de l’Organe de conduite régional Biel/Bienne.