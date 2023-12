Modification des prescriptions sur la pêche dans le canton de Berne

La pêche dans le canton de Berne sera régie par de nouvelles prescriptions à partir de la saison 2024. Le plus gros changement concerne les corégones. En effet, la taille minimale de capture passe à 23 centimètres dans le lac de Bienne et à 25 centimètres dans le lac de Thoune. De plus, le nombre maximal de captures par jour a été fixé à 20 pour le lac de Bienne et 15 pour le lac de Thoune. Il n’y a pas de changement en ce qui concerne le lac de Brienz. Il y aura aussi des restrictions applicables à la pêche à la truite dans l’Aar.





Nouvelle application en ligne

Grâce à l’application « Pêche Berne », les pêcheuses et les pêcheurs bernois peuvent désormais obtenir leur patente sur leur smartphone depuis début décembre. Cette nouvelle appli leur permet également de gérer leurs statistiques de capture. Vous trouverez toutes les informations concernant l’application ici et les nouvelles prescriptions applicables à la pêche, avec une notice présentant les principaux changements ici. /comm-ami