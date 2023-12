Bilan économique : les entreprises de la région Bienne-Seeland stagnent

Incertitude pour 2024

Pour 2024, le bilan n’annonce rien de mauvais, mais rien de réjouissant non plus. « On ne peut pas prévenir l’économie. Pour l’instant, le mot d’ordre est l'incertitude. Chacun se doit d’être prudent dans ses décisions d’investissement, de dépense, d’engagement de personnel et de développement de la société », conclut Joël Pauli. /mbe