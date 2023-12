Le Service des sports biennois tient son nouveau responsable

Un nouveau guide pour le sport biennois. La Direction de la formation, de la culture et du sport de la ville de Bienne a annoncé mardi dans un communiqué avoir nommé Joachim Staub en tant que nouveau délégué au sport et responsable du Service des sports. Cet enfant du Jura bernois, titulaire d’un Master en sciences du mouvement et du sport, entrera en fonction le 1er mars prochain. La direction est convaincue que grâce à son expérience, cet enseignant de formation saura « développer la promotion du sport et l’offre sportive de la Ville de Bienne ». /comm-the