L'Assemblée municipale de Romont approuve son budget 2024

Le village de Romont a tenu sa dernière Assemblée municipale de l’année hier soir. Les élus rominats ont notamment discuté et approuvé, à une large majorité, le budget communal 2024 qui présente un excédent de charges de CHF 151'990.- au compte global. En revanche, l’Assemblée municipal n’as pas trouvé de consensus en ce qui concerne le nouveau plan d’aménagement local et son règlement (PAL et RAC). Une séance extraordinaire devra être agendée en début d'année 2024 afin de reprendre ce point.





Election du Conseil municipal

À noter encore la réélection du maire, Yvan Kohler, pour un 8ème mandat, tout comme les conseillers municipaux sortants Jean-Marc Challandes, Michel Clémençon et Jean-Luc Schenk. Une nouvelle élue fait également son apparition au Conseil municipal de Romont pour la legislature 2024-2027. Il s’agit de Pascale Ory. /comm-rme