Des mesures de sécurité prises autour du lac de Bienne

Après avoir atteint son niveau de crue, fixé à 430,35 mètres, dans la nuit de mardi à mercredi, le lac de Bienne l'a dépassé de 4cm sur les coups de 7h, soit 430,39 mètres. C'est ce qu'indique un communiqué de la Ville de Bienne publié tôt ce mercredi, précisant également que plusieurs rives sont déjà inondées. Les autorités et services de secours ont actionné leurs plans d’urgence et ordonné la fermeture de plusieurs chemins proches des rives. C’est le cas par exemple à Nidau et Bienne sur les chemins pédestres le long de l’ancienne Thielle ainsi que le long du canal de l’Aar entre Nidau et Port. Des patrouilles seront présentes durant la journée sur le terrain pour prévenir la population. Dans tous les cas, les autorités demandent instamment à ne pas se rendre au bord des rivières et des torrents qui ont un débit accru. Un numéro d’appel pour la population est ouvert. Il s’agit du 032 326 21 70. La Ville de Bienne précise encore que des sacs de sable peuvent être obtenus aux dépôts des sapeurs-pompiers à Nidau et Gléresse. Selon le service de régulation du Canton de Berne, le niveau des eaux va continuer à augmenter durant les prochaines heures mais la situation n’est actuellement pas comparable à celle des crues de 1999, 2005, 2007 et 2021. /comm-rme