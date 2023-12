La Neuveville dit au revoir à Last Friday

L’événement aura conquis les Neuvevillois et Neuvevilloises durant deux années, mais s’en est fini pour Last Friday dans la cité médiévale. « L’équipe a pris la décision de mettre fin à cette aventure passionnante », peut-on lire dans un communiqué rendu public ce jeudi. Né en 2022, l’événement réunissait les habitants en vielle ville le dernier vendredi des mois de mai, juin et juillet. L’idée des trois créateurs était alors de pouvoir rassembler tout en soutenant la culture et les commerces locaux. Une recette qui a enchainé les succès. Le nombre d’établissements inscrits est passé de 18 lors de la première édition en 2022, à 24 établissements en 2023. Les habitants étaient eux aussi au rendez-vous. Environ 600 personnes participaient à chaque soirée du Last Friday, jusqu’à près de 800 pour l’édition de juillet 2023.





Tous les objectifs ont été atteints

A l’origine de l’événement, les organisateurs entendaient répondre à plusieurs objectifs dans un contexte post-Covid. Ils voulaient « réunir la population, promouvoir la culture locale, revaloriser la vielle ville et soutenir les commerçants locaux », détaille le communiqué de presse. Tous ces objectifs ont donc été atteints, souligne Lyndon Viglino, co-organisateur de Last Friday, avant d’ajouter que « ce projet était éphémère ». Toute raison liée à une problématique d’organisation, notamment concernant la sécurité routière « n’a pas joué de rôle dans la prise de décision de l’organisation », révèle Lyndon Viglino.