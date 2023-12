Le canton de Berne supprime son état-major spécial pénurie d’énergie

Le canton de Berne a décidé de supprimer son état-major spécial pénurie d'énergie. C'est ce qu'on a appris dans un communiqué du Conseil-exécutif publié ce jeudi. Les mesures visant à éviter une pénurie d'énergie sont ainsi abrogées. Le gouvernement du canton de Berne estime que la situation s'est détendue par rapport à l'hiver dernier et qu'il n'y a actuellement plus de risques en la matière. Pour rappel, l'état-major spécial pénurie d'énergie avait été institué en août 2022 en raison de l'impossibilité d'exclure des difficultés d'approvisionnement en énergie durant l'automne et l'hiver 2022/2023. Ces mesures avaient ensuite été suspendues au printemps dernier. Le canton de Berne estime être aujourd'hui mieux préparé qu'il y a un an pour surmonter une éventuelle situation de pénurie d'énergie. Mais les autorités rappellent toutefois qu'il est important et nécessaire de faire des économies d'énergie au niveau individuel. /comm-ats-rme