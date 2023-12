Le niveau des lacs sera abaissé préventivement

Abaisser les niveaux des lacs pour absorber de nouvelles précipitations : c'est la stratégie adoptée ce jeudi par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et les représentants des cantons riverains des lacs de Bienne, Morat et Neuchâtel. Dans un communiqué, les autorités annoncent vouloir accroître le débit des trois lacs dans le but d'accélérer l'abaissement de leurs niveaux respectifs. L'écoulement du barrage de Port, en aval du lac de Bienne, a été augmenté avec effet immédiat. Le débit de l'Aar demeurera donc élevé ces prochains jours, ce qui aura pour effet la régulation des eaux des trois lacs du pied du Jura.





Incertitude météorologique

La mesure se veut préventive, les jours à venir s'annonçant secs jusqu'à mardi selon les prévisions. Mais les rivières et les lacs sont bien remplis et les sols saturés, avertit l'OFEV. Les prévisions météorologiques à plus long terme sont incertaines et de nouvelles précipitations sont possibles.

Le lac de Bienne a atteint mercredi un niveau record qui ne devrait s'abaisser que lentement. Les niveaux des lacs de Neuchâtel et Morat atteindront leur maximum en fin de semaine et devraient rester élevés ces prochains jours. /comm-oza