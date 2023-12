Les confessions d’un croque-mort en période de Covid

Il préfère qu’on l’appelle croque-mort pour que tout le monde puisse clairement identifier son métier. Dans son dernier ouvrage : « Il est urgent de ne pas mourir », François Vorpe, 71 ans, embarque les lecteurs dans la pratique de son métier durant la pandémie de Covid 19. Restrictions compliquées à mettre en place, désinfections permanentes, accompagnement distancé des familles, refus d’entrer dans les églises, nombre limité de participants aux obsèques, sa peur d’être complice d’une infection, l’auteur raconte son expérience de la crise sanitaire de son point de vue d’entrepreneurs de pompes funèbres. Il explique notamment avoir dû faire recours aux services d’un agent de sécurité : « Certaines personnes voulaient entrer dans l’église non vaccinées et faisaient une scène devant la porte. Ce n’était pas à moi le croque mort, de faire le gendarme, ni à la famille, mal à l’aise. Le Securitas était beaucoup plus respecté que si c’était moi qui l’avais fait. »

Si l’auteur dénonce parfois certaines restrictions qui ont rendu son cahier des charges compliqué, le livre reste teinté d’humour et rempli d’anecdotes poignantes.