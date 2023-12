40% des espèces d'oiseaux menacées en Suisse

La Suisse n'est plus un havre de paix pour les oiseaux. C'est du moins ce qui ressort de la nouvelle liste rouge des espèces menacées d'extinction publiée en début de semaine par BirdLife Suisse après la publication des chiffres mondiaux par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Il apparaît que 40% des espèces étudiées sont menacées en Suisse, chiffre plus de trois fois supérieur à la proportion mondiale qui est de 12%. « En Suisse, on a une urbanisation galopante, on grignote le territoire et on a aussi une agriculture malheureusement encore trop intensive qui ne laisse pas suffisamment de place aux espèces animales et végétales », analyse François Turrian, directeur romand de BirdLife Suisse, qualifiant cette situation de grave.