Le Café-théâtre de La Tour de Rive fête ses 20 ans

On n'a pas tous les jours 20 ans ! Le Café-théâtre de La Tour de Rive à La Neuveville, installé dans une ancienne chapelle construite en 1720 directement dans les remparts de la vieille ville, en a bien conscience. C'est pour ça qu'à l'occasion de son anniversaire, la salle de spectacle a mis les petits plats dans les grands en organisant deux soirées de gala, ce vendredi et ce samedi. Un week-end de célébrations qui sera aussi l'occasion de rendre hommage à Michel Neuville, artiste neuvevillois disparu en 2019 et à qui l'on doit la création de cet espace culturel inauguré le 30 octobre 2003.





Omniprésence

Difficile d'évoquer le Café-théâtre de La Tour de Rive sans parler de Michel Neuville. Décédé le 8 janvier 2019, des suites d'une hémorragie cérébrale, à l'âge de 79 ans, l'homme est encore présent dans toutes les mémoires. Bien sûr, le souvenir de son caractère bien trempé n'y est pas pour rien, mais on comprend d'autant mieux cette omniprésence quand on sait que c'est lui qui a pensé, imaginé, rêvé, créé et porté ce projet un peu fou, aidé par une poignée de fidèles bénévoles, jusqu'à son départ, il y a bientôt cinq ans. Véritable touche-à-tout culturel, à la fois chansonnier, peintre, graphiste ou encore caricaturiste, Michel Neuville avait aussi la main sur la programmation de la salle de spectacle. Il a notamment fait venir de grands noms de la chanson sur la petite scène neuvevilloise, tels qu'Hugues Aufray en 2008 ou encore Cali en 2018, à l'occasion du cinquième et dixième anniversaire du café-théâtre. Son départ soudain et inattendu en 2019 a nécessité une réadaption et une réorganisation de la part de la fondation qui gère l'espace culturel, mais aujourd'hui tout semble être sur des rails et l'avenir peut s'envisager avec optimisme et sérénité.





Deux soirées pour deux décénies

Pour célébrer ces vingt ans d'existence et d'activité, le Café-théâtre de La Tour de Rive propose ce week-end deux soirées de gala. Comme il s'agit du premier anniversaire sans Michel Neuville, les organisateurs ont eu l'idée d'inviter des artistes chers au disparu afin de lui rendre hommage. Sur la petite scène neuvevilloise se produiront par exemple Marc Aymon, le Bel Hubert, Junior Tshaka, Paul Mac Bonvin, ou encore Pierre Aucaigne et Vincent Kohler. « L'idée c'est que les artistes jouent leur propre répertoire mais aussi que chacun reprennent une chanson de Michel Neuville, de cette manière, la tête d'affiche, ce sera lui-même », explique Nicolas Harsch, programmateur du Café-théâtre de La Tour de Rive.