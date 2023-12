Peintures et sculptures s’exposent en nombre à Saignelégier

Une nuée d’artistes va finir l’année et débuter la prochaine à la Galerie du Café du Soleil à Saignelégier. Le lieu culturel taignon accueille en ce moment et jusqu’au 14 janvier la biennale de la société des peintres et sculpteurs jurassiens (SPSJ). 28 membres de la SPSJ y prennent part. Près de 80 œuvres ont été sélectionnées pour cette exposition collective intitulée Sur mesure. Un nom qui correspond à une directive donnée aux exposants. « L’espace à disposition de chaque artiste est de 80 centimètres », explique le secrétaire de la société. Dominique Letté précise que « chacun était libre de remplir sa zone comme il le voulait ».