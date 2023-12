Premier élément en bois pour le nouveau complexe sportif de Bienne

Trois sports bénéficieront de l’infrastructure

Le complexe sportif pourra être utilisé par des écoliers et des clubs sportifs. Il comprendra une salle d’escalade, une salle de gymnastique et deux salles de inline-hockey. De quoi développer le sport en ville de Bienne et faire émerger de nouveaux talents, « ce sera l’occasion de faire venir à Bienne de nouveaux sports », se réjouit Glenda Gonzalez Bassi, directrice de la formation, de la culture et du sport. Le Club alpin suisse (CAS) prendra notamment ses quartiers au sein du complexe. Il y aura également un centre d’entraînement pour la gymnastique artistique. Le programme « Sport-Culture-Étude » et le Gymnase de Bienne utiliseront aussi le lieu. Le début des entrainements et des compétitions est prévu dès 2025. /vfe