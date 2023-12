Des chats examinés sous toutes les coutures à Delémont

Miaulements et ronronnements rythment le week-end à la Croisée des Loisirs. Une exposition féline internationale se déroule samedi et dimanche à Delémont sous l’égide du club félin des deux Bâle. Plusieurs juges chevronnés ont fait le déplacement pour passer au crible une centaine de chats venus de Suisse, de France ou encore d’Allemagne. Les plus beaux sont récompensés dans différentes catégories. « La plupart des exposants présentent des chats de race et veulent savoir s’ils vont dans la bonne direction avec leur chatterie », explique Christoph Vischer, l’un des membres du comité d’organisation.