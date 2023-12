La Clinique des Tilleuls ouvre lundi son nouveau Centre d’urgences

Bonne nouvelle pour la région, le nouveau Centre d’urgences de la Hirslanden Clinique des Tilleuls ouvrira ses portes ce lundi. Il s’étend sur 500 mètres carrés et dispose d’une réception et d’une salle de tri fonctionnelles. 13 boxes pour les patientes et patients, dont deux salles d’intervention pour les actes chirurgicaux mineurs. À cela s’ajoute une salle de déchocage entièrement équipée qui permettra de traiter les cas plus graves. Tout est au même endroit, ce qui améliore la communication, d’après Rui Ferreira, responsable des soins des urgences à la clinique des Tilleuls.