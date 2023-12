Six mois à vélo, du Jura bernois à la Norvège

Une tente, de quoi cuisiner et des affaires de rechange. Le tout pour passer six mois à vélo. Guillaume Santoni est né à St-Imier, cet éducateur social de 33 ans a ensuite grandi à Courtelary. Le cyclisme est un sport courant dans la famille. Il y a quelques années, son père et lui franchissaient 17 cols en pédalant sur la route des Grandes Alpes, de Tonon-les-Bains à Nice. L’envie de partir plus loin le pousse à passer dix jours à vélo à Taïwan, en itinérance. Depuis longtemps, Guillaume Santoni cherche à réitérer l’expérience. L’envie de mettre sa vie sur pause le pousse maintenant à organiser six mois de voyage à vélo du Jura bernois au Cap Nord en Norvège. Une centaine de jours avant son départ, il est impatient et se sent prêt.