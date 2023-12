Un collectif pour des « vacances sereines » à Reconvilier

Si vous avez déjà éprouvé un sentiment d’impuissance face à l’absence de solutions de garde pendant les vacances scolaires, vous n’êtes pas seul ! Le collectif de Reconvilier Parents Ensemble, s’est regroupé jeudi dernier afin de trouver des solutions concrètes face à ce problème. Selon eux, la commune du Jura bernois laisse de nombreux parents dans une situation délicate.





Une première réunion

Aurelia Cellammare, une habitante de Reconvilier et maman de deux enfants, est à l’origine de cette initiative. « Je pensais que j’étais seule dans cette situation et puis en discutant avec des parents et en mettant une annonce sur les réseaux sociaux, je me suis rendue compte que ce n’était pas le cas », explique-t-elle. Le collectif s’est réuni une première fois au restaurant de la gare le 14 décembre. Une dizaine de personnes étaient présentes.