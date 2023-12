Abattage d’arbres dangereux au cimetière de Tramelan

Deux épicéas situés dans le parc du cimetière de Tramelan ont dû être abattus. Cette intervention délicate était nécessaire pour garantir la sécurité publique et impérieuse et pour limiter le risque de propagation du bostryche aux autres individus résineux a fait savoir mardi la commune dans un communiqué. Les autorités précisent qu’une mesure de compensation sur le même site est d’ores et déjà prévue et permettra d’augmenter la diversité des essences. /comm-ami