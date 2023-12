Les autorités biennoises approuvent un crédit contre la pénurie d'enseignants

Le Conseil municipal de Bienne a approuvé ce mercredi un crédit supplémentaire de 100’000 francs afin de soutenir les directions d’école face à la pénurie d’enseignantes et d’enseignants. Dans un communiqué la ville parle d’un « contexte particulièrement tendu ». Ce budget entend agir sur deux fronts. Le premier servira à mettre en place une structure pour appuyer les directions d’école dans la recherche de remplaçantes et remplaçants. Le second aidera les écoles à valoriser les projets pédagogiques existants.

« Phénomène national, plus marqué pour l’instant en Suisse alémanique qu’en Suisse romande, la pénurie du corps enseignant touche aussi fortement les écoles biennoises », détaille le communiqué. Les questions de formation et de politique salariale du corps enseignant étant de la compétence du Canton de Berne, les mesures mises en œuvre par la Direction de la formation, de la culture et du sport complèteront le paquet de mesures élaborées à l’échelle cantonale. /comm-vfe