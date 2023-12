La gastronomie face à la hausse des coûts

Les restaurants gastronomiques de la région ne sont pas épargnés par cette période d'inflation. Avec des marges déjà très faibles, une hausse significative des prix des produits et une pénurie de personnel, la situation est de plus en plus compliquée à gérer et une répercussion de la hausse des coûts sur les prix des restaurants semble aujourd'hui quasiment inévitable, si elle n'est pas déjà effective.





15% de plus en une semaine pour le homard

Les exemples concrets, le chef Jean-Marc Soldati, propriétaire de l'Hôtel-Restaurant étoilé « du Cerf » à Sonceboz, n'en manque pas, avouant volontiers n'avoir jamais connu en 25 ans d'activités, une telle variation dans le personnel et dans les prix. « Depuis le début de l'année passée, tout a augmenté, par exemple les crustacés et les poissons sauvages, c'est minimum 30% d'augmentation, les soles c'est 60% de plus, les homards, entre la semaine dernière et cette semaine, ils coûtent un tiers de plus », détaille le cuisinier. Une explosion des coûts qui est pour l'heure impossible à répercuter sur les prix des restaurants. « Les menus, tout comme les prix et le budget, tout ça est établi longtemps à l'avance et on doit faire en fonction donc répercuter ces augmentations sur nos prix, c'est impossible dans l'immédiat », explique encore Jean-Marc Soldati.