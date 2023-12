Patrimoine bernois, l’indispensable rigueur

C’est une association bien connue mais qui souffre parfois de préjugés. Patrimoine bernois s’engage pour la protection des bâtiments à valeur historique, mais également pour des transformations ou nouvelles constructions réussies. Certains voient dans ses rangs des « empêcheurs de projets », habitués aux recours et autres oppositions. L’utilisation de cet arsenal administratif repose toutefois sur des critères et des valeurs qui engagent en premier lieu la responsabilité de chacun dans la sauvegarde de richesses architecturales collectives.





La valeur d’un conseil en amont

Pierre-Yves Moeschler est le président du groupe Jura bernois de Patrimoine bernois. Pour lui, l’association base essentiellement son action sur le conseil. « Nous encourageons les propriétaires à nous contacter en amont. Il est toujours possible de trouver des solutions pour des constructions ou rénovations harmonieuses et respectueuses des règles », insiste-t-il. Et qui dit « patrimoine » ne dit pas forcément « monument ancestral » : de l’église baroque à la maison ouvrière, chaque édifice est le témoin d’une époque, ajoute le président.