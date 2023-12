Retour du snowbus pour Les Savagnières

La desserte hivernale de la station de ski des Savagnières, en transports publics, reprend dès ce samedi 23 décembre. Elle sera opérationnelle jusqu’au 3 mars 2024. Le snowbus circulera depuis et vers St-Imier les mercredis, samedis, dimanches et fêtes générales. Durant les vacances de Noël ainsi que pendant la semaine blanche les trajets seront en service tous les jours.

« Le tarif plein est affiché à six francs par course, soit 12 francs pour un aller-retour », indique la Chancellerie municipale de St-Imier dans un communiqué. Un demi-tarif est aussi disponible pour les voyageurs. Nouveauté cet hiver, les ménages imériens se verront offrir six trajets aller-retour. Les cartes sont à retirer au guichet du contrôle des habitants à partir du 3 janvier 2024.

La Chancellerie municipale ajoute que la période de fonctionnement pourrait être prolongée « en cas de bonnes conditions d’enneigement et du fonctionnement des installations de remontées mécanique ». Des discussions devront avoir lieu le cas échéant. /comm-vfe