Succès pour l'action Sapin solidaire ! RJB a invité ce vendredi auditeurs et entreprises de la région à faire des dons pour l’opération de la radio en partenariat avec la Chaîne du Bonheur. Les montants ont permis d’ajouter au fur et à mesure de la journée des décorations sur un sapin installé dans le studio et ainsi de représenter l’effort solidaire dans la région neuchâteloise. Au total, 17'060 francs ont été récoltés vendredi entre 6h et 18h.

Cette somme permettra de financer des projets pour soutenir l’éducation et la formation des jeunes en difficulté en Suisse et contribuer à assurer l’accès à l’éducation dans le monde. L'année dernière, 17'000 francs avaient été récoltés. /edr