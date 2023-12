Une deuxième édition pour le festival tavannois MTZ

Phanee De Pool, The Clive, Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois, ….

Cette nouvelle édition se veut pleine de diversité. « On a autant d’artistes qui vont faire de la pop, du rock ou encore du rap. On a une véritable diversité pour cette édition 2024 », explique Florian Scarascia, reponsable de la programmation du MTZ. La liste d’artistes invités n’a pas encore été officiellement publiée, mais quelques noms sont déjà sortis. Les habitants de la région pourront notamment entendre Phanee De Pool, The Clive ou encore Les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois.