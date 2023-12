Une nouvelle étape franchie pour des classes secondaires à Grandval

Les communes de la couronne prévôtoise précisent leurs intentions concernant l’ouverture de classes secondaires à Grandval. Cinq communes ont officiellement transmis une demande au canton de Berne pour ne plus scolariser leurs élèves à Moutier après le départ de la ville dans le Jura, à savoir Eschert, Grandval, Corcelles, Roches et Elay. Le Quotidien jurassien l’indique ce vendredi. Deux autres communes ont demandé de poursuivre leur collaboration avec la cité prévôtoise. Il s’agit de Belprahon et Crémines. Perrefitte avait déclaré vouloir en faire de même, mais le canton de Berne n’a pas encore reçu sa demande. Ces intentions correspondent aux résultats des consultations organisées en mars dernier. /alr