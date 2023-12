Bilan positif pour le marché de Noël malgré une météo capricieuse

Le marché de Noël de Bienne se termine ce samedi. À l’heure du Bilan, le président de la Guilde de la Rue de Nidau et organisateur du marché Peter Schmid est satisfait. Tout de même, il tempère ses propos, conscient que la météo a compliqué la tâche aux marchands : « Depuis le 2 décembre, on a eu des problèmes avec la météo ». La pluie et le vent ont probablement démotivé le public de venir analyse Peter Schmid. Mais il ajoute que les beaux jours et les week-ends ont attiré du monde.