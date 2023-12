Calendrier solidaire : ELA, une association de parents plus que solidaires

Pour cette avant-dernière case de notre calendrier solidaire, RJB met en lumière l’association ELA Suisse. Fondée en 2000 et basée à Tavannes, la section suisse est dirigée par des parents d’enfants malades. Ensemble, ils unissent leurs efforts contre les leucodystrophies, des maladies génétiques orphelines qui s’attaquent au système nerveux central des enfants.





Une solidarité marquée

Sans grand étonnement, les fêtes de fin d’année sont généralement synonymes d’une solidarité plus marquée. Un constat que Pascal Priamo, directeur d’ELA Suisse, fait chaque année. « On sent une plus grande solidarité à l’approche des fêtes. Les gens sont plus enclins à soutenir des gens qui ont un peu moins de chance qu’eux », estime-t-il.