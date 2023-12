Rétrospective 2023 : dans la sciure à Tramelan

Du 23 décembre au et jusqu’au 2 janvier, RJB vous propose de revenir tous les jours à midi sur un événement marquant de l’année 2023. On commence ce samedi dans les ronds de sciure à Tramelan. La localité organisait les 24 et 25 juin la Fête cantonale de lutte. Particularité, le samedi était dédié aux femmes. Plus de 120 lutteuses ont bataillé devant le très nombreux public. Parmi elles, une Fribourgeoise qui nous racontait ce qui l’a amené à vêtir la culotte traditionnelle et pratiquer un sport plutôt masculin. « Au début ce n’était pas facile, mais aujourd’hui les choses ont évolué. Les femmes sont les bienvenues dans notre club à Estavayer », assure Brigitte Foulk.