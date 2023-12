20 ans de magie à Montavon

C’est une crèche comme on en voit peu, celle de Marcel Montavon. Depuis près de 20 ans elles émerveille petits et grands nichée au cœur du village de Montavon. La création, gigantesque, occupe une pièce entière. Elle comprend 200 personnages et 90 petits moteurs qui animent artisans, enfants et animaux posés dans une ville orientale. C’est à l’âge de la retraite que Marcel Montavon s’est lancé dans l’aventure, petit à petit et principalement durant les dimanches pluvieux dit-il avec le sourire. Cinq ans de travail et beaucoup d’ingéniosité ont été nécessaires pour terminer la crèche. En témoigne par exemple cette roue de vélo cachée sous le décor et qui permet de donner vie à un troupeau de moutons.

Soucieux du détail, Marcel Montavon ne s’est pas contenté d’animer ses personnages, il a également donné vie au ciel avec un cycle jour et nuit. « Il y a environ 2000 mètres de fibre optique au plafond, explique Marcel Montavon. L’ajout d’une torche a permis de donner cet effet de scintillement. »