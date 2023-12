Les Fêtes propices aux cambriolages

Les cambriolages fleurissent durant la période de Noël. La police cantonale bernoise indique mardi soir dans un communiqué que de nombreuses infractions ont été commises dans tout le canton. Dans plusieurs cas les auteurs présumés ont été pris en flagrant délit ou appréhendés rapidement. 50 personnes ont été interpellées. La police cantonale bernoise indique que 50 cambriolages ont été commis sur l’ensemble du territoire cantonal entre le 23 et le 26 décembre.

À Bienne par exemple, un signalement a été donné indiquant que deux hommes s’étaient introduits dans une maison habitée. Les forces d’intervention immédiatement dépêchées sur les lieux ont pu interpeller l’un d’eux dans la maison et l’autre non loin de là. La police cantonale indique que des enquêtes ont été ouvertes concernant ces cambriolages et vols. /comm-tna