Rétrospective 2023 : la région sous la Coupole

Et la région francophone peut même compter sur une deuxième représentante. Andrea Zryd, de Macolin, a été élue quelques jours plus tard au Conseil national. La socialiste a profité de l’élection de sa collègue de parti Flavia Wasserfallen au Conseil des Etats. Andrea Zryd alémanique, mais avec une réelle sensibilité à la cause romande : « Je connais pas mal la culture francophone, que j’apprécie beaucoup. En vivant dans une commune bilingue, je sens bien la base et ce qui est important pour le peuple ».