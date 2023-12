Décès du Tessinois Dick Marty, ancien président de l'AIJ

L'ancien député radical et procureur général du Tessin Dick Marty est mort jeudi, à l'âge de 78 ans. Celui qui fut aussi rapporteur au Conseil de l'Europe et membre de la Commission des droits de l'homme de l'OSCE avait acquis une notoriété internationale. Il avait présidé l'Assemblée interjurassienne entre 2011 et 2017.



La mort de Dick Marty, qui avait consacré une bonne partie de sa carrière à combattre les systèmes mafieux, a été rapportée par plusieurs médias. Elle a été confirmée par le PLR Suisse à Keystone-ATS.

Né en 1945 à Lugano, Dick Marty a été procureur du Tessin de 1975 à 1989 puis conseiller d'Etat, avant de siéger durant seize ans au Conseil des Etats, de 1995 à 2011. C'est durant cette période qu'il a été délégué à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à Strasbourg, dès 1998.

Il s'y est fait connaître comme enquêteur spécial sur les très contestés transports de prisonniers de la CIA et les prisons secrètes en Europe.

Cette ancienne grande figure de la politique et de la justice suisse a longtemps vécu sous étroite surveillance policière. /ATS-clo