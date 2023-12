Rétrospective 2023 : mariage consommé entre RJB et Canal3

L’annonce est tombée le 8 février : vos radios RJB et Canal3 fusionneront dans l’année. Notre rétrospective 2023 revient sur cet important projet qui a abouti en juillet avec la création d’un programme radio unique sous le nom de RJB. Les journalistes des deux radios réunis dans une seule et même rédaction, mais aussi l’arrivée dans l’équation du Journal du Jura et du site internet Ajour.ch, le tout pour une meilleure couverture de l’actualité régionale comme l’expliquait en février Pierre Steulet, administrateur délégué du groupe BNJ.