Rétrospective 2023 : signature du Concordat à Moutier

Le 24 novembre, une date significative dans l’histoire de la Question jurassienne. Et plutôt deux fois qu’une. Il y a 10 ans, le vote du 24 novembre 2013 marquait d’une pierre blanche le destin de la région avec le refus clair du Jura bernois de se lancer dans un projet de nouveau canton avec le Jura. La ville de Moutier, par contre, avait dit oui. Un oui répété lors des votes communalistes de 2017 et 2021. Le 24 novembre dernier d’ailleurs, le Concordat qui régit le transfert de la ville dans le canton du Jura a été signé par les gouvernements bernois et jurassien. Une « étape importante », réagissait le conseiller d’Etat Pierre Alain Schnegg.