Un quart de siècle pour la Thune Party

Pas de gros changements mais une évolution naturelle

La Thune Party reste donc, cette année encore, fidèle à son concept et à ses valeurs. Mais néamoins, quelques petites adaptations sont à noter. Pour cette 25e édition, quatre DJs viendront faire grimper la température dans la salle de spectacle de Corgémont (DJ Fada, DJ Lumix, DJ Mister et DJ Tay). C'est un de plus que les autres années. La décoration a également été revue à la hausse, quart de siècle oblige. Enfin si les années 80, 90 et 2000 sont toujours à l'honneur, musicalement parlant, les organisateurs n'ont pas oublié les plus jeunes. « Les styles musicaux ont quand même pas mal changé dont il a fallu s'adapter par rapport à la musique des plus jeunes, mais grâce à ça, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui les générations se croisent et que des parents qui venaient à la Thune Party lorsqu'ils étaient plus jeunes, reviennent aujourd'hui, mais avec leurs enfants », constate encore John Hirschy.