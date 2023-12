Quelles sont vos bonnes résolutions pour 2024 ?

Dans quelques heures, nous passerons en 2024. À chaque nouvelle année, il est, comme vous le savez sans doute, d'usage de prendre de bonnes résolutions. Faire plus de sport, perdre du poids, prendre plus soin de soi et des autres, arrêter de fumer. Autant de bonnes idées qui sont parfois difficiles à tenir sur la durée. Pour trouver l'inspiration. nous sommes partis à votre rencontre pour voir quelles bonnes résolutions vous aviez décidé de prendre pour cette année 2024.