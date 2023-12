Réveillonner avec le TOBS

Pour ce dernier spectacle de 2023, le TOBS présentera « Le Chalet suisse ». Un opéra qui réunit l’œuvre d’Adolphe Adam « Le Chalet » et celle de Gaetano Donizetti intitulée « Betly ». La trame : Betly vit dans un petit chalet dans les collines d’Appenzell. Dans cet espace confiné se déroule une intrigue éprouvante pour les nerfs entre Betly, éprise de liberté, son frère Max, apparu incognito, et Daniel, follement amoureux de Betly. Une pièce qui a été choisie parce qu’elle est festive et joyeuse mais aussi parce qu’elle est tout public.