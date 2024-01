Belle cuvée 2024 pour la Thune Party

C’est une institution dans le Jura bernois. La Thune Party organisée par le HC Corgémont le soir du 1er janvier a vécu lundi sa 25e édition. Le bilan est positif pour les organisateurs puisque 950 personnes se sont déplacées dans la salle de spectacles du village, c’est 200 de plus que l’année dernière. « On a vu beaucoup de jeunes, donc je pense que le bouche-à-oreille a bien fonctionné », explique John Hirschy, responsable technique de la manifestation avant de préciser encore « sur les réseaux sociaux, on a été assez actif au niveau de la pub ».