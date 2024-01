Rétrospective 2023 : la débâcle de Credit Suisse

L’annonce tombe le 19 mars, un dimanche soir. Les Suisses apprennent le rachat de Credit Suisse par UBS pour trois milliards de francs. Notre rétrospective 2023 revient ce mardi sur la débâcle du numéro deux bancaire helvétique. La banque aux deux voiles est alors dans la tourmente depuis plusieurs jours et ne réussit pas à rassurer les marchés. La transaction est alors approuvée par le Conseil fédéral et l’autorité de surveillance des marchés financiers, la FINMA. « Une chute incontrôlée du Credit Suisse conduirait à des conséquences incalculables pour le pays et pour la place financière internationale », explique le 19 mars, le président de la Confédération, Alain Berset. Ce rachat est la meilleure solution, estime le gouvernement.