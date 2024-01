Le stylisme ongulaire biennois gagne en renommée internationale

Prête à conquérir le marché arabe

Marlise Kölliker est notamment à l’origine d’une académie destinée aux personnes souhaitant se former dans le domaine et a également cofondé l’association nationale Nail Design. Car la Biennoise vit de sa passion depuis maintenant 35 ans et il lui tenait à cœur de développer la profession en Suisse. « J’ai travaillé 8 ans pour le Département fédéral à Berne pour réussir ce brevet fédéral », explique l’entrepreneuse.