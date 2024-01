Le vent provoque des chutes d’arbres dans la région

Le vent et les intempéries de ce mardi ont causé quelques dégâts dans la région. La Police cantonale bernoise indique avoir été appelée à quatre reprises, sans pour autant intervenir à chaque fois. Des chutes d’arbres sont en cause. La première a eu lieu à Péry-La heutte. D’après les détails de la Police cantonale un « conifère est tombé sur la chaussée » sans produire plus de dégâts. Deux arbres de plus de 15 mètres de haut sont aussi tombés sur la route principale entre Belprahon et Grandval. « Le premier le matin et le second dans l’après-midi », détaillent les forces de l’ordre. Les pompiers locaux sont intervenus sur ces deux événements. Enfin, un quatrième arbre a chuté sur un automobiliste qui circulait entre Loveresse et Pontenet. Ce dernier s’en est sorti indemne et le véhicule présente quelques dommages qualifiés de « raisonnables », toujours selon la Police bernoise. Concernant les perturbations dans la région de Bienne Seeland, la police n’en recense aucune. /vfe