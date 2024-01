Des brushings en Suisse pour les enfants de Gaza

« Les enfants sont et restent des enfants et ne devraient jamais devoir vivre un conflit ou une guerre ». C’est ce que postait mardi le salon de coiffure biennois Double Face sur Instagram. Face au conflit au Moyen-Orient entre Israël et la Palestine, les civils ne sont pas épargnés. D’après l’UNICEF, la bande de Gaza est aujourd’hui l’endroit le plus dangereux au monde pour un enfant : depuis octobre, déjà plus de 5'350 y ont perdu la vie.

Sandro De Simeis, coiffeur au Double Face à Bienne, a ainsi lancé une action de solidarité. Pour agir à distance, ce salon de coiffure souhaite organiser un Marathon du Brushing : deux journées de coupes pour récolter des dons pour les enfants de la bande de Gaza. Les clientes et clients offriront un don du montant de leur choix. La cagnotte sera ensuite intégralement reversée aux enfants de Gaza.