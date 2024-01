Du changement sur les routes en 2024

Les conducteurs de voitures et autres véhicules à moteurs, ainsi que les pilotes de deux-roues devront s’habituer à quelques changements cette année. Des nouveautés vont apparaitre dans le domaine de la circulation routière, alors que certaines prescriptions aujourd’hui en vigueur seront modifiées. Outre les changements administratifs, d’autres évolutions plus formelles se matérialiseront en 2024.

Changements dans les examens, sécurité accrue

Dès le 1er mars, l’examen relevant de la médecine du trafic ne sera obligatoire que pour les personnes de 75 ans et plus qui déposent une demande de permis conducteur, et non plus à partir de 65 ans. Toujours d’un point de vue médical, les personnes qui possèdent un permis d’élève conducteur ou un permis de conduire et qui désirent obtenir une nouvelle catégorie de permis ne seront plus tenues de se soumettre une nouvelle fois à un contrôle de vue. Toujours à partir du 1er mars, les examens pour l’obtention des permis moto et voiture de tourisme subiront une réforme. La pratique devra durer au moins 45 minutes.

Enfin, il y aura aussi du changement en ce qui concerne la sécurité.

Dès le 1er avril, les vélos électriques rapides qui vont jusqu’à 45 km/h devront être équipés d’un compteur de vitesse. Et puis, toujours dès le 1er avril, tous les véhicules neufs devront être équipés d’un enregistreur de données d’accident. Ils devront aussi être munis de nouveaux systèmes d’aide à la conduite, par exemple en cas de somnolence ou de distraction. Vous retrouvez toutes les modifications qui entreront en vigueur cette année dans le domaine de la circulation routière ici. /mle